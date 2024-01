Las duras confesiones de María en la hoguera sobre David: "Tengo miedo de que me haga lo mismo que a Elena"

“Quiero ver que está pasando, él es muy impredecible, ni él mismo sabe cómo va a actuar . Tengo miedo de que me pasé lo mismo que le pasó a Elena ”, confesaba María antes de ver las imágenes y aquí se encendía la ‘tablet’ para ella, ya que no había la vetada por los chicos.

Al ver que la complicidad de David con Zaira continúa, sus acercamientos en las fiestas, masajes y demás, María se mostraba muy molesta: “Las cosquillas se las hago yo, para mí eso es otro nivel, ¿qué hace? Que le atrae Zaira, seguramente sí, que se la tiraría pues seguramente, que lo haría con otra, seguramente también. Lo que no me gusta es eso que esté con esa complicidad de hacerse cosquillas en pleno día, cuando yo era su tentadora no me dejaba hacérselas”.