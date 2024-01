"Se lo está pasando bien y me alegra verla así. Me he aliviado y el verla así... Yo me estaba sintiendo un poquito mal y verla que ha jugado un poco, pues respiro, la verdad", reconocía David. "La he visto preciosa. Me encanta. Solo tengo palabras buenas para ella. No sé si ella tendrá las mismas para mí", añadía.