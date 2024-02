La reacción de David Vaquero al enterarse del regreso de Álvaro Boix: “No va a conseguir nada con María, cero”

Álvaro Boix ha vuelto a ‘La isla de las tentaciones’ y ha sorprendido tanto a María como a David . Ella ha admitido que en septiembre pasó una noche junto a Álvaro. Él se ha enterado de la vuelta de Boix en la hoguera. Aunque David se ha mostrado tranquilo y seguro de que su novia nunca le sería infiel con Álvaro, sus compañeros de reality no han opinado lo mismo.

“David se va a morir”, han sido algunas de las declaraciones de María tras la llegada de Álvaro a la villa. Pero cuando David ha visto las imágenes en la hoguera se ha mostrado tranquilo: “Él lo ha intentado fuera 200 veces estando conmigo y ella ni le respondía. María se ríe de él y dice “mira este chaval, no para de hablarme”. Si ahora aquí le hace caso, seria surrealista. No me preocupa nada”, aseguraba a Sandra Barneda.