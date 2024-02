Las consecuencias de la durísima segunda hoguera de los chicos: "Llevo más cuernos que un ciervo"

“Mira cómo estaban. Haciendo la cerda estaban. Estoy hecho una p*** mi****, pero por lo menos me he dado cuenta de a quién tenía al lado (…) Súper buscona, yo no sabía que era así. Si es así en la calle, llevo más cuernos que un ciervo”, comentó Álex, que luego aseguró: “A mí esto no me va a hundir. Aquí empieza mi programa, señores”.