Andrea Bueno arremete contra Ruth González por sus críticas: "Me ha molestado y no me llevo con ella"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 7' ha señalado que la novia de Niko la criticó por la misma actitud que presenta ella ahora

La exnovia de Álvaro Álvarez le ha contado en un directo a Tania Déniz y Ana Nicolás que no tiene relación con Ruth González

Andrea Bueno ha confesado su decepción con Ruth González, que la criticó cuando decidió abandonar 'La isla de las tentaciones 7' por lo mal que lo pasaba al imaginar lo que podría estar haciendo Álvaro Álvarez en la otra villa: "Lo único que me ha molestado de ella es que cuando me fui me dejó de inmadura con sus comentarios y lo que me pasó a mí es lo que le ha pasado a ella, solo que a ella le ha pasado después que a mí, es como el refrán ese de 'no le tires piedras al vecino que lo tuyo viene de camino'".

La malagueña ha hecho esa confesión en sus stories de Instagram y la ha reiterado en un directo en TikTok junto a Tania Déniz y Ana Nicolás, a las que les ha contado que no tiene relación en la actualidad con la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: "Yo no me llevo con ella, la defendí cuando me preguntaron por ella porque me dio pena, pero vamos es que me tachó de inmadura y luego le pasó lo mismo a ella".