El acercamiento entre María y Álvaro en la fiesta de Villa Montaña: “Esta es la María que yo conozco”

“Hoy es la María que yo conozco. Hoy sí”, señala Álvaro. Y es que por primera vez María está dejándose llevar, haciendo lo que siente y pasándoselo “súper bien”: “Si me nace bailar con Álvaro lo voy a hacer”. De hecho, esto le confesaba a Marieta en medio de la fiesta: “A mí me compraron así. Yo las cosas las hago cuando me nacen, antes no me nació y ahora sí. Quiero que me quiera como yo soy. Si el actúa con venganza, que se líe con Zaira. No va a tener una mujer como yo en la vida”.