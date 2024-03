Álex y Sergio se ven las caras por primera vez y estalla la tensión: “No has tratado bien a Marieta”

Así ha sido el primer cara a cara entre Sergio y Álex tras lo ocurrido con Marieta en ‘Villa Montaña’

Álex se queda sorprendido y confuso tras hablar con el tentador en esta hoguera de solteros

Inédito | Álex confiesa a sus compañeros lo que más le está molestando de Marieta: “No tiene sentido…”

Álex y Sergio se veían las caras por primera vez después de todo lo que ha pasado en ‘Villa Montaña’ con Marieta y los chicos le recibían al ritmo de ‘tengo un tractor amarillo’ y las tensiones comenzaban con Álex en esta hoguera de solteros.

“Es triste que en menos de 48 horas Marieta diga que ha disfrutado más conmigo que contigo”, comenzaba diciendo Sergio y Álex no dudaba en responder: “La verdad es que si es triste que haya ido detrás de ti”.

El soltero aseguraba que se esperaba ver a “un niño” por todo lo que le ha contado Marieta durante este tiempo juntos en la villa: “Por lo que he percibido, lo poco que la ha valorado y lo poco que la ha cuidado”. Álex recordaba que había dejado a su expareja por Marieta y el tentador le reprochaba esta actitud: “Eso dice el tipo de persona que eres, estar con una persona y a escondidas estás con otra. Hay que tenerlos así para faltarle el respeto a ambas personas”.

“Creo que no le has dado tratado bien ni le has dado el lugar que se merece. Tiene muchas carencias, no se siente escuchada, no es feliz”, le decía Sergio y Álex respondía muy contundente: “¿Y por qué ha venido a buscarme?”

Tras este cruce de zascas y reproches, llegaba el momento de que Álex pudiera aclarar sus dudas con el soltero. “¿Entro Marieta enamorada de mí?”, preguntaba este y el soltero aseguraba que “no” y que no miente al responder esto, pero Álex no se creía nada de esto: “Ella siempre ha tenido buenas palabras para mí, me demostraba que estaba enamorada de mí”.

“¿Marieta se ha arrepentido de hacer algo contigo?”, le preguntaba Álex y el soltero también contestaba con una negativa: “Cuando fue a verte a tu villa estaba bailando conmigo, estaba loquita y quería besarme. A lo mejor si ella actúa así es porque tú has actuado por despecho, no le has dado el lugar que se merece”.

Por último, Álex preguntaba al tentador si cree que Marieta lo quiere arreglar con él. Sergio afirmaba que sí y esto descolocaba a Sergio: “Ahora entiendo todo menos aún, no sé qué está pasando por su cabeza. Hay que tener las cosas un poco claras, pienso yo”.