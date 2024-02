La reacción de Álex a los gemidos de Marieta en Villa Montaña: “¿Crees que voy a perdonar a una persona que hace eso?"

La indignación de Álex era total: “Es que me da asco ya. Es todo el rato… dice que tiene conexión real con Sergio. Yo no la he visto de momento. Lo que veo es guarreo… follar… Yo tengo conexión real con Gabriela. Desde que se ha ido me he dado cuenta de que me gustaba más de lo que me pensaba. Es una persona que aparte de tener esos momentos, tenemos muchos más cariñosos, nos abrazamos… no es así todo el rato”.