Álex llegaba a Villa Playa muy preocupado y así se lo hacía saber, en primer lugar, a su compañero Niko: “Estoy muy rayado… no sé, al estar así ‘solo’, no paro de darle vueltas a todo, y es todo malo ”.

Con Borja, Álex tampoco ocultaba su malestar: “Ya en la siguiente hoguera lo que me espero es ya… pero, l o que no quiero es que siga hablando mierdas , que todo lo que está diciendo ahí no se lo tiene que decir a ellos, me lo tiene que decir a mí, para que cambie algo”.

El ilicitano iba más allá con Adrián y confesaba lo que más le ha molestado de Marieta: “Lo que sí me ha molestado es que diga lo de despechado, eso me molesta. No tiene sentido… ¡despechado mis coj***! Lógicamente, si tu no me estás respetando, porque me voy a tener que aguantar yo las ganas… llámalo despecho, llámalo como tu quieras”.