Borja se rompe como nunca antes y hace emocionar a Sandra Barneda con sus lágrimas tras leer la carta de Ana: “Qué bonito”

Lágrimas, enfados y mucha emoción: la reacción de las parejas al leer las cartas que se escribieron al llegar a ‘La isla de las tentaciones’

Borja muestra su lado más emocional y sentimental tras leer los sentimientos que Ana escribió en esta carta

Andrea y Borja no pueden esconder la atracción entre ellos: "Nos lo pasaríamos bien en la cama"

La lucha contra la tentación vive sus últimos momentos en el paraíso con más fuerza que nunca, casi a punto de poner fin a esta prueba de amor, las parejas han recibido las cartas de amor que se escribieron antes de comenzar esta aventura en ‘La isla de las tentaciones’ y las lágrimas, como algún que otro enfado, no han faltado al leer las líneas que se dedicaron.

Las parejas leen las cartas que se escribieron justo antes de empezar esta prueba de amor

María Aguilar no podía evitar emocionarse con las palabras de David porque, como aseguraba, este es el que ella conocía y del que se enamoró, no el que está viendo en la isla: “Eres la persona que me hace feliz, quiero salir de aquí juntos y demostrar que lo nuestro es lo más real que ha pasado por la isla”. Como también lo hacía David con lo que su pareja tenía que decirle: “Quiero que recuerdes que eres mi todo, no voy a dejar de pensar en ti ni un solo día”.

“Este es el Adri que yo conocía, pero ya no está, ya no existe para mí”, entonaba Mariona muy dolida tras leer los sentimientos que Adri plasmaba en este folio justo antes de su llegada a las villas. Las lágrimas de él brotaban sin control al volver a ver escrito lo que ella sentía, lágrimas que solo le dejaban entonar un “perdón” que decía mucho de lo que siente tras todo lo ocurrido en la isla.

Marieta y Álex han sido la pareja que más han tenido que ver el uno y el otro en las hogueras. Marieta tiraba al agua, muy cabreada, la carta que su pareja le había escrito en su momento tras leerla: “¿Por qué me tiene que recriminar que ha cambiado su vida por mí? Lo ha hecho porque le ha dado la gana y porque estaba enamorado de mí, no me da la gana”. Por su parte, Álex tenía claro que ella “decía totalmente de verdad” lo que escribía en ese papel: “Eso es lo peor”.

Rota, Ana iba leyendo estas líneas que su novio le había escrito justo antes de emprender esta prueba de amor: “Con todo lo que he visto ahora mismo no sé ni lo que quiero y eso es horrible”. Borja, tras recordar lo que Ana pensaba antes de entrar en la isla sobre su relación y todos sus planes de futuro mostraba su parte más sensible, que hasta ahora no se había visto en el programa: “Lo que tenemos es muy especial, sólido, tenemos un montón de planes que no me creo que se puedan romper ahora”.

Borja se rompe por completo al contar a Sandra Barneda lo que Ana le ponía en la carta

Pero Borja todavía iba a mostrarse mucho más ante Sandra Barneda. Cuando la presentadora entraba en ‘Villa playa’ para advertirles de que les quedaba por enfrentarse a unas hogueras sin precedentes en el programa, este se mostraba muy emocionado después de las palabras que había leído de Ana e incluso no podía terminar de hablar por las lágrimas: “Me he roto al leerlo, quiero luchar por arreglarlo. Me decía que consigo que sea su mejor versión, que hago que sea mejor persona y que tiene muchos proyectos de futuro conmigo”.