Andrea acusa a Ana de estar siguiendo los mismos pasos que Naomi: "Se siguen escribiendo, ¿o eso Borja no te lo ha dicho?"

Ana tiene claro lo que está pasando en su relación: "Se está tambaleando porque él está haciendo todo lo que está haciendo"

Andrea, muy directa con Ana en la hoguera: "Obviamente no quiere salir contigo de aquí"

Naomi Asensi opina sobre la relación de Ana y Napoli: "Espero que ella se dé cuenta"

Las chicas también han tenido la oportunidad -de igual manera que los chicos- de enfrentarse cara a cara a las tentadoras favoritas de sus parejas. Como en el caso de Ana, quien ha tenido enfrente a Andrea, la predilecta de Borja. Ambos han tenido ya más de un acercamiento en Villa Montaña y no han escondido la atracción que sienten el uno por el otro, además de lo bien que se lo pasarían en la cama si Borja no tuviera novia.

Andrea entraba fuerte a la hoguera: "¿Nos pasamos el hielo? A Borja le encanta. Ya hemos compartido baba...". Andrea le señalaba a Ana que Naomi solo hay una y que ella precisamente no es: "Primero te comes sus babas con Borja y ahora con Napoli. Se siguen escribiendo, ¿o eso tu chico no te lo ha dicho?". Ana tenía claro que no era así. Además, le ha dejado claro que con Napoli no ha hecho absolutamente nada.

Ana le ha lanzado una serie de preguntas a Andrea. La primera de ellas era si Borja lo había pasado mal por algunas imágenes que había podido ver de ella, a lo que Andrea respondía con un contundente "no, en absoluto". "Ahí no sufre ni dios", decía Marieta entre risas. Esta respuesta ha tranquilizado a Ana. La siguiente pregunta era si cree que la conexión que tiene con Borja en Villa Montaña puede ir más allá de 'La isla de las tentaciones'. Andrea ha señalado que "sí. Te puedo asegurar que lo sexual es lo menos importante...".

No obstante, Ana comprendería que tuvieran conexión, lo que no entendería es que "no pusiera el límite, cuando yo lo estoy poniendo". La tercera y última pregunta era si Borja se quiere ir solo de 'La isla'. Andrea ha respondido con un "sí. Al empezar esta experiencia tenía muy claro que quería salir contigo pero al ver a los cinco días que te estabas replanteando irte sola porque habías tenido una conexión con Napoli, le descuadró todo y obviamente no quiere salir contigo de aquí".