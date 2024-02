A Sergio no le gustan los impulsos de Marieta

Sergio confiesa delante de Marieta que actualmente no la ve como su pareja

La reacción de Álex a los gemidos de Marieta en Villa Montaña: “¿Crees que voy a perdonar a una persona que hace eso?"

Marieta y Sergio están comenzando a distanciarse. El soltero no tiene del todo claro su futuro con ella y no ha querido ocultárselo. Eso y los sentimientos que Marieta tiene aún por Álex han propiciado la primera crisis entre ellos.

Sergio ya había manifestado sus dudas en Villa Montaña. Lo había hecho con María en la piscina, diciéndole que él pensaba "fluir y conocerse" pero que "es difícil que guste alguien que se olvida de su novio", decía el agricultor refiriéndose a la infidelidad de Marieta.

No obstante, no ha sido hasta un juego de 'Verdad o atrevimiento' en Villa Montaña cuando el soltero lo ha dicho delante de todos. "¿Te ves con Marieta fuera?", le habían preguntado. "Ahora mismo... no", reconoció después de haber dicho ella que sí se veía como pareja. "Marieta me gusta. La estoy conociendo. Pero no estoy preparado ahora mismo para darle lo que ella necesita fuera. Igual en una semana cambio", explicó Sergio.

Por su parte, Marieta le dijo que tenía las cosas más claras que él y que no pasaba nada, pero lo cierto es que no le había gustado la respuesta de Sergio. "Parece que no estamos en la misma línea y no es así, ¿no?", le preguntó. Tras su incómodo momento, lo cierto es que ambos se reconciliaron bajo las sábanas.

Aunque Sergio parece estar muy a gusto con Marieta, ella nota que "no le gustan los impulsos". De esta forma se refería al encontronazo que la participante tuvo con el soltero tras volver de la hoguera con Sandra Barneda contando que había arremetido contra la tablet viendo las imágenes de Álex y Gabriela.

"Tú eso no lo tienes que hacer", dijo Sergio reaccionando a su conducta. Marieta se justificó diciendo que ella es así pero al soltero no le gustó nada ese arrebato. "No hables bien de mí y pórtate bien, que la gente cuando te vea en la calle no diga 'La choni sin modales'. A mí no me gusta ese tipo de mujeres", le confesó.

Marieta asalta Villa Playa tras discutir con Sergio

Ninguno de los dos esperaba lo que sucedería a continuación. Sandra Barneda permitió que las chicas eligiesen a una de ellas para visionar durante 10 minutos Villa Playa en directo. Marieta pidió a sus compañeras ser ella y los celos pudieron con ella al ver la intimidad de Gabriela con Álex, pero también se derrumbó al saber que su novio estaba pensando en ella.

En su vuelta a Villa Montaña, a Sergio le quedó aún más claro que Marieta sigue teniendo sentimientos por su pareja, Álex, y que no es el momento de empezar una relación. "Yo no puedo llegar a nada más contigo viendo tu actitud ahora. Lo siento. No quiero hacerte daño", le dijo. Marieta se sentía rechazada porque Sergio, además, le había negado un beso.