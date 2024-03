Las amargas lágrimas de Napoli al decir adiós a Ana durante las despedidas de los solteros: "Lo que hemos tenido aquí es de verdad"

Sandra Barneda dice adiós a los concursantes de 'La isla de las tentaciones' antes de la hoguera final

Ana, a Napoli: "Lo que hemos tenido aquí es de verdad"

Álex, a Gabriela, en su despedida: "Todo lo que hemos vivido aquí es real"

'La isla de las tentaciones 7' está ya en su etapa final y los chicos se han despedido de las solteras en Villa Playa. Una despedida muy emotiva y que ha dejado a todos con ganas de más. Sandra Barneda les ha ido preguntando uno a uno qué tal estaban, sobre todo aquellos que habían tenido días complicados anteriormente, como David y Adrián.

"Chicos, ha llegado el momento de decir adiós. Llegasteis seguro de vuestras relaciones, pero llegó la tentación y durante varias semanas lo prohibido os ha puesto al límite, hasta puntos que ni imaginabais antes de comenzar. Pero chicos, esta aventura está a punto de terminar", ha señalado Sandra Barneda. Posteriormente, les ha pedido a los chicos que se despidan de sus solteras favoritas.

Álex se ha llevado a Gabriela al jardín y le ha aseverado lo siguiente: "Ya sabes lo que te he dicho... Me ha encantado conocerte pase lo que pase. Me encantas y tú lo sabes. Todo lo que hemos vivido aquí es real". Por su parte, Gabriela le ha dicho que tomase la decisión que tomase, ella será su amiga por encima de todo. Otra de las parejas que se ha despedido ha sido Borja y Andrea: "Espero verte fuera de aquí eh", le decía la tentadora.

Por otro lado, Zaira y David también han puesto punto y final a su aventura en Villa Playa. "No esperaba conectar así con nadie", aseguraba Zaira. "No sé si fuera se podrá retomar el contacto. Me va a dar mucha pena", añadía. "Yo te hablaré para ver cómo estás", afirmaba David. Adrián también se ha despedido de Mónica, asegurándola que en otro momento de sus vidas "podría haber salido adelante" lo que han tenido, pero que así se han dado las cosas...

Finalmente, Sandra les ha dedicado unas palabras conmovedoras a los solteros: "Habéis vivido momentos mágicos y no tan mágicos, pero vais a llevaros sobre todo momentos para siempre". Y ha ido uno por uno dándole gracias a los chicos y con una despedida personalizada a cada uno, poniendo así el colofón final a esta gran aventura.

Las despedida de las chicas de los solteros

Mientras tanto, en Villa Montaña, las chicas se han despedido de los solteros. Mariona le daba las gracias a Julen por "abrirle los ojos" y Julen le recordaba que la decisión ahora era de ella. María, por su parte, le pedía a Álvaro tenerle en su vida "de alguna manera".