El amor de David y María puede con todo y vence en la hoguera final: "Quiero una vida contigo, lo tengo más claro que nunca"

David termina reconociendo lo que ha pasado con Zaira en la hoguera final con María: "Voy a decir la verdad"

David y María deciden irse juntos de 'La isla de las tentaciones 7'

Sandra Barneda se despide de la pareja: "Espero que esta aventura refuerce vuestra relación"

David y María se reencontraban en la esperada hoguera final de 'La isla de las tentaciones 7' y, frente a Sandra Barneda, se explicaban todo lo que ha pasado en esta duro cara a cara con la tentación que han vivido en República Dominicana.

Zaira irrumpe en la hoguera y David explica si ha pasado algo entre ellos

Cuando solo habían compartido los primeros momentos juntos, Zaira, la soltera favorita de David en esta experiencia, irrumpía en la hoguera para explicarle a ella lo que había pasado en la villa con su pareja: "Ha habido juegos".

Tras ver las imágenes, donde la tentadora explicaba a sus compañeras en la villa de los 'juegos' más calientes entre ellos, María no podía ocultar que esto no le estaba gustando nada, pero David le confesaba que él no había hecho nada, pero sí había visto a la soltera cómo "se tocaba" en el baño: "Ella me estaba poniendo cachondo, pero no hice absolutamente nada. Miré dos segundos y ya está".

María aseguraba tener muchas ganas de llorar y de irse, como tenía absolutamente claro si esto pasara al revés con Álvaro Boix, David no se lo hubiera tomado nada bien, lo que este reconocía: "Puede ser, más con un chico que ha tenido antes algo". Y aunque, él le pedía perdón si esto le había molestado, continuaba asegurando que "no había hecho nada" con la soltera, más allá de mirar unos segundos cómo ella se tocaba en el baño.

Reproches y muchas explicaciones en su hoguera final

Además, María quería dejarle claro que muchas de las actitudes que tenía en 'Villa playa' le habían hecho mucho daño: "Como tú te has comportado es de no valorarme". "Te has pasado", le recriminaba.

Al ver las imágenes de su pareja en 'Villa montaña' con Álvaro Boix, con el que anteriormente había tenido una relación fuera, él también tenía aalgo que decirle a María: "Tú también has jugado. Has hecho lo mismo que yo, encima con un chaval que es tu ex novio y que te has acostado con él después de estar conmigo, si hago yo eso tú me dejas". Reproches que no gustaban nada a María: "La diferencia es que yo voy de cara".

Ya solo quedaba mirarse a los ojos y hablarse desde el corazón. David se mostraba como nunca, entendía el enfado de María con algunas imágenes y se confesaba: "Quiero estar contigo, te quiero muchísimo, si no quisiera estar contigo no estaría". Momento en el que María rompía a llorar desconsolada: "Lo he pasado muy mal, he estado fatal, no he visto en las imágenes al David que yo conocía. Me he dado cuenta de que estoy muy enamorada de ti y que quiero estar contigo".

La decisión final de David y María

Tras abrir su corazón como nunca, ambos tenían que tomar la decisión y responder a la gran pregunta que les planteaba Sandra Barneda: "¿Cómo queréis abandonar 'La isla de las tentaciones'?"

David no lo dudaba ni un momento, entonaba un claro "me quiero ir con ella" al guiarse por lo que le dice su corazón: "Me he dado cuenta de que le quiero más de lo que pensaba, no le cambiaría en la vida. Quiero ser feliz con ella". María también tenía muy clara su respuesta y era la de irse de la isla con David: "Estaba deseando poder decirlo, tenemos muchas cosas que hablar, pero quiero mi vida contigo y lo tengo más claro que nunca".