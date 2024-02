María ha tenido un punto de inflexión en su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’. La novia de David era ‘desterrada’ por los solteros durante 24 horas para que pensase sobre cómo se sentía e intentase disfrutar más. Pero lo que nadie esperaba era que en su destierro no iba a estar sola: estaría con su máxima tentación, Álvaro Boix.

“Aquí me he dado cuenta de que tirar tanto del carro, me está pasando factura”, le contaba María a Sandra Barneda al borde del llanto. “Me estoy dando cuenta de que también tengo que pensar en mí”, terminaba diciendo entre lágrimas sobre su relación con David.