El tensísimo y duro reencuentro entre David y María en la hoguera final: "Me das asco"

Al entrar María Aguilar y sentarse junto a él, la tensión era total. "¿No me saludas?", preguntaba David Vaquero. "No", respondía tajantemente María. "Cuando veamos las imágenes y me respondas a todo me pensaré si quiero saludarte o no", añadía. David le ha dicho que entonces él hará lo mismo. David le ha reprochado que pensase al principio una cosa de Álvaro y luego de repente otra. Por su lado, María le ha señalado lo siguiente: "Me das asco".