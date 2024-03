"Ira y deseo por cambiar las cosas": una especialista traduce las explosivas reacciones de Andrea Bueno

La séptima edición de 'La isla de las Tentaciones' ha dejado momentos inéditos para la historia . Infidelidades, traiciones y venganzas, han ocurrido tanto en Villa Playa, como en Villa Montaña y pese a ello, en varias parejas el amor ha triunfado y los ha superado, pero el proceso no ha sido fácil.

El dúo andaluz, fue uno de los primeros en abandonar el reality debido a Andrea pidió una hoguera de confrontación para ponerle punto final a su experiencia en el programa, algo que se veía que no estaba siendo la mejor, sino todo lo contrario. Previamente a esta decisión final que tomó, la pareja nos ha regalado algunas de las reacciones más "tónicas" y explosivas que se han visto en 'La Isla', sobre todo en la ceremonia de los collares que ha dejado muchos comentarios en redes sociales.

A raíz de la popularidad que han adoptado estas imágenes, hemos analizado los gestos de Andrea que protagonizaron la ceremonia a través de la Sinergología, la disciplina que estudia los movimientos voluntarios y no voluntarios de las personas para saber qué piensan y no dicen. De la mano de Eva García, experta y directora del Instituto Español de Sinergología, hemos analizado en detalle gesto por gesto de uno de los momentos más icónicos de esta edición para conocer de verdad sus sentimientos y aprender cómo estos se pueden descifrar a través de la comunicación no verbal...¡Dale Play para aprender!