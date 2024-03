Daviles de Novelda, Omar Montes y RVFV, el trío de ases que suena en 'LIDLT' con 'Te quiero olvidar'

'Te Quiero Olvidar' destaca por su producción adictiva y poderosa, obra de Came Beats (que ha trabajado de la mano de Saiko u Ozuna), y refleja la excelente química entre Daviles, RVFV y Omar Montes en el estudio. No es la primera vez que una producción de Came Beats suena en La Isla de las TeNtaciones, ya lo hizo con 'Colalé' junto a Nickzzy y Raul Clyde.