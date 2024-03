Tras el programa, Álex y Gabriela se reencontraron meses después. A pesar de haber sido inseparables en 'La isla de las tentaciones', su historia terminó justo al regresar a España . Álex detectó que Gabriela no estaba poniendo tanto interés en él y además ella tuvo una noche con otro de los solteros, Miguel, así que tomaron caminos por separado.

No obstante, los participantes no pudieron esconder que se alegraban de verse y decían no tener reproches, ya que en ningún momento se prometieron una relación.