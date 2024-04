Andrea y Álvaro se besan en directo y dan la sorpresa de que vuelven a estar juntos: "Tenía ganas de que lo supiera todo el mundo"

"Estuvimos casi un mes separados , sin vernos, ni nos cruzábamos", desvelaba Andrea, algo que les sirvió a ambos para darse cuenta de que querían volver a intentarlo. Y contaba el momento en el que decidió volver con él: "Cuando me fui de su casa, estuve un mes haciendo mi vida, él haciendo la suya y nos dimos cuenta los dos . Al principio fue él el que no quería volver, pero volvimos otra vez. Llevábamos dos años sin separarnos ni un día y eso nos hizo darnos cuenta".

Álvaro aseguraba que su relación ha cambiado a mejor: "Ya no hay esos celos, ella me está dando mi espacio. Ella ya ha aprendido a controlarse y a controlar ese temperamento". Y confesaba cuál ha sido su aprendizaje en la isla: "A valorarme a mí mismo y muchas cosas más, pero no repetiría la experiencia por mí porque los últimos días me quería ir". Afirmaciones que hacían reaccionar a Suso: "No te creo, estabas deseando quedarte". Algo que también creía su compañero Álex: "Creo que fue más por ella".