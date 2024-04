Zoe desmiente a María Aguilar y da su versión de su encuentro con David: "Quiere rebajarme"

Naomi Asensi soltó la bomba en el tercer debate final de 'La isla de las tentaciones 7 ': tras un bolo en una discoteca, David Vaquero "se metió en la cama con Zoe Bayona y se intentó liar con ella" . Una información que a la ganadora de 'GH VIP' le ha llegado por boca de la exnovia de Josué Bernal, de la que es muy amiga. María Aguilar aseguró que ya sabía que su chico y la catalana habían coincidido una noche , pero que esa no es la versión que le había llegado a ella.

"He hablado con ella. Me sabe mal, pero lo voy a contar. Es verdad que ellos tuvieron un bolo, Zoe iba bastante perjudicada y ella es la que entra en la habitación, se quedó en bragas delante de Napoli y David, durmió en la cama con ellos. Sé de muy buena tinta que no es la primera vez que se desnuda delante del novio de una amiga...", contó María Aguilar en pleno directo.