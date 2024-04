María y Ruth se enfrentan en plató y sale a la luz el motivo de su distanciamiento: "Tengo las conversaciones"

María, al ver el vídeo de Ruth criticando la actitud de sus compañeras en la villa y señalando a Mariona, reacciona en plató diciendo: "Es para que vea que al final todos hablamos de todo, es que no tenemos otra cosa que hacer allí que hablar, se habla de todo, es una convivencia, hay cosas que no le gusta la una de la otra, cotilleamos...".

La novia de David no puede contenerse y reprocha a su compañera en público: "Pero si cuando a ti te caía un montón de 'hate' durante la emisión, yo te hablaba y te preguntaba 'cómo estás". Un comentario que hizo estallar a Ruth: "¡Pero qué dices! Si sólo me mandaste un mensaje el 7 de marzo. ¡María, no! ¡Por ahí no! O sea, tengo las conversaciones y no me ha llegado nada".