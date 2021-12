Avance exclusivo | Alejandro vuelve a la hoguera tras su brutal estallido y suplica desconsolado ver a Tania

"¿Dónde está Tania? Se me va la vida. Quiero verla, por favor", pregunta Alejandro mientras se marcha de la hoguera sin consuelo. sus compañeros acuden a su búsqueda para intentar consolarle y tranquilizarle, pero él no solo pide ver a su pareja.

Sus compañeros, al verle tan desesperado, no pueden evitar llorar con él y emocionarse. Ellos encuentran el apoyo unos en otros. "Tenemos que estar fuertes", dice Josué al resto y Alejandro vuelve a sentarse con ellos, aunque visiblemente nervioso todavía: "No me puedo tranqulizar".