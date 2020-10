Andrea se derrumba recordando que Óscar está como soltero en Villa Playa: "Vengo a tentar y estoy aquí llorando"

En Villa Montaña, Andrea tuvo un momento de bajón recordando que Óscar está con las chicas en Villa Playa. Para ella la ruptura ha sido muy reciente: "Hasta hace un mes estábamos. Hablábamos cada día. Y en el enfrentamiento que me hicieron se sentó diciendo que me había confundido, que él decía de tomar un café en plan amigos. No. Si hemos discutido, hablamos cada día y te pones celoso si ves cosas mías, no me dejes así".