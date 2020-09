Andrea llora al encontrarse a Óscar de nuevo como soltero: "A mí me sigue gustando y yo a él también"

Andrea llora al recordar el desamor con Óscar

Andrea, quien dejó a su novio Ismael para empezar una relación con Óscar, ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo sucedido: “Pasó lo que pasó (…) Yo soy así, me dejo llevar siempre por los sentimientos y aquí todo se magnifica”, ha explicado.

Ella cree que tomó la decisión correcta pero reconoce que después se sintió “decepcionada” por Óscar: “Aposté mucho por una persona que luego no fue tal y como yo esperaba”. Según Andrea, Óscar le engañó con otras chicas y no ha podido evitar llorar al acordarse: “Aposté muchísimo por él para que después no tenga interés en verme”.