Mayka le da "todas las citas" a Óscar mientras Pablo piensa qué hacer con 'Rosito': "Se le ha ido completamente"

"No voy a estar aquí amargada cuando me han escogido entre miles de personas. Tenía mucha ilusión por entrar. Y no me va a amargar ese tío porque se vaya a liar con una tía", ha dicho Mayka en la villa. Además, planea darle todas las citas a Óscar: "Quiero una cita romántica contigo. Te has ganado todas ya desde el principio".