La relación de Tom y Sandra ya se ha convertido en algo constante y no se separan sin un momento. Tom asegura que su “corazón es frágil” y parece que está encontrando en Sandra todo el apoyo que necesita tras el enfado de Melysa .

Entre las clases de golf y las palabras de Sandra, el corazón de Tom se ha ido calentando y el novio de Melyssa no ha tenido más remedio que irse a la piscina a darse un chapuzón: “Me voy a la piscina porque no quiero hacer tonterías”. Tom no quería adelantar lo que ya parece que inevitable.