Rosario se deja llevar y se besa apasionadamente con Simone

Y en el minuto inédito que hemos podido ver, veíamos a una Rosario bailando muy acalorada con Simone. La chica baila, se abanicaba con la mano y decía: "¡El caribe!" mientras Simone bailaba como si no hubiese un mañana. En un momento dado, Rosario le comenta que lo está dando todo, pero el italiano le dice que no, que aún no.