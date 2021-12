Maribel, la madre de Alejandro arremetía duramente contra Kiko Matamoros

Antes de eso, Matamoros gastaba una broma y dejaba caer una queja para el programa

También pudimos ver la reacción de Darío a la infidelidad de Sandra

La situación de los familiares que acuden a 'El Debate de las tentaciones' a defender a los participantes no es algo fácil. Así lo hemos podido ver con Maribel, la madre de Alejandro, que ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Kiko Matamoros. La madre de Alejandro comenzaba diciéndole: "No eres un ejemplo a seguir. Cállate la boca mejor que estás con Alejandro que no sé lo que te pasa con él".

Kiko se defendía: "Como sé que no soy un ejemplo a seguir por mi experiencia vital, puedo decir que tu hijo es el peor ejemplo a seguir. Mucho peor que yo", sentenciaba. La madre de Alejandro asegura que la animadversión de Kiko hacia él se da desde su participación en 'GH VIP'. Además, Kiko no se quedaba ahí y le decía: "Tu hijo no puede hacer feliz a nadie porque es un posesivo".

Por si esto fuera poco, Matamoros asegura que al resto de chicos no le conocemos, pero que Alejandro quedó "retratado" en una de sus intervenciones en el 'Deluxe'. En ese momento, la madre de Alejandro hacía un comentario que no gustó nada a los presentes: "Eres el payaso de aquí. Eres un payasete. Es lo que quería, enfrentarme a él".

Sandra Barneda le para los pies a Maribel

Sandra Barneda ante este descalificativo pedía a los dos bajar el nivel, pero nada más lejos de la realidad. "Maribel, te voy a echar del plató", advertía Barneda ante una Maribel que no estaba dispuesta a cerrar la boca cuando se lo pedía la presentadora. "No no, es que me voy, es lo que estoy deseando, irme", decía ella. "Estoy mal, no para desde que ha empezado".