Las bonitas palabras de Edu Neira a Marta tras 'La isla de las tentaciones': "Tiene un fondo fantástico"

La vida de Marta Peñate ha dado un giro de 180 grados en ‘La isla de las tentaciones’. La canaria puso fin a su relación de once años con Lester en una amarga hoguera final en la que no faltaron los reproches y las recriminaciones de todo tipo. A pesar de haber caído en la tentación con Dani, en el programa especial ‘La isla de las tentaciones tres meses después’, la exconcursante de ‘Gran Hermano 16’ anunciaba que tras el programa no se habían vuelto a ver. “ Él tiene sus cosas, su vida, y yo tenía que reformar mi vida ”, explicó.

Es cierto que Marta no regresó a España ni con su exnovio, ni con un nuevo amor, sin embargo, la de Las Palmas ha vuelto a casa con un montón de nuevas amistades que no cabe duda, nunca olvidará.

Es el caso de Edu Neira, que tras la emisión del programa final, publicó un bonito mensaje para su compañera: “ Mucha gente la mete caña , y aunque ella y yo somos como la noche y el día en muchos sentidos, os aseguro que es una de las personas que más me alegro de haber conocido en la isla . Que está loquita, sí, y mucho, si hasta yo se lo digo infinidad de veces, creedme cuando os digo que tiene un fondo fantástico y que su locura con un poquito de control, es de puta madre”.

Otro de los grandes apoyos fundamentales de Marta fue David Castelló, quien recientemente también dedicaba unas bonitas palabras a la exnovia de Lester. “Esto no se ve en la tele pero me acuerdo perfectamente de que lo primero que me dijiste al verme fue: ’Yo no voy a levantarme a las 6:00 de la mañana para ir a surfear contigo pero nos llevaremos bien’. Y así fue, creo que más que eso, eres una persona diferente y de las que cuando pasan por tu vida, nunca las puedes olvidar. Digan lo que digan, eres demasiado grande. Te quiero colega”, le aseguró el surfero.