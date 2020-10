El inesperado mensaje de apoyo de Patri Pérez a Marta Peñate: "Espero que encuentre su felicidad"

Para sorpresa de Marta, Lester y la soltera siguen viéndose desde que comenzaron su relación en República Dominicana

Marta Peñate y Patricia Pérez protagonizaron uno de los cara a cara más tensos de 'La isla de las tentaciones tres meses después'. La canaria aseguraba que tenía constancia de que su ex y la soltera ya no estaban juntos puesto que ella le había escrito para pedirle consejos porque había habido cosas que no le gustaban demasiado de él.

La sorpresa de la exconcursante de 'GH16' era máxima cuando descubría que su ex y la tentadora seguían viéndose. "Yo a Marta le mande mensajes para preguntarle por qué odiaba tanto a Lester, porque no creo que él le hiciera tanto daño", desmentía Patri.

Al escuchar estas palabras la de Las Palmas estallaba y bajaba las escaleras de la sala de visionado para reencontrarse con el que fuera su novio durante once años y el nuevo amor de éste. "Vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras Pinocho y Pinocha", brotaba. "Dame las gracias por estar aquí Patri".

Cuando las aguas estaban un poco más calmadas Marta rompía a llorar: "Yo me voy a quedar tranquila si tu reconoces que no te has portado bien conmigo. Tú me has visto llorar y pasarlo mal", decía hecha un mar de lágrimas. En ese momento Patri no podía aguantarse la risa provocando que Peñate explotara. "¡Se está riendo de mí mientras lloro, es una sinvergüenza!", se quejaba.

A pesar de esta tensa discusión, Patri ha dejado claro que no quiere comenzar una guerra contra la ex de su novio. En una ronda de preguntas y respuestas a través de Instagram, preguntaban a Patri sobre Marta.

"Me lo habéis preguntado mucho y sinceramente no le deseo ningún mal, somos personas muy diferentes en cuanto personalidad, pero aún así no creo que sea mala persona en el fondo y espero que encuentre su felicidad", respondía ella.

Patricia y Lester deciden retomar su relación