Marta se lanza a la yugular de Patri: “Tú me escribías pidiéndome consejos sobre Lester, Pinocha”

Sandra tiene que separar a Marta de Patri

Marta y Dani no habían vuelto a verse

Después de la tensión vivida durante el reencuentro, Marta ha hablado del cuarto en discordia en esta doble relación: Dani.La canaria ha confesado que, desde que se separaron en la isla (Marta decidió irse sola y no con Dani, con el que había estado acostándose en Villa Playa) no han quedado ni se han visto ni una sola vez. “Él tiene su vida en Alicante y yo tenía que retomar la mía en Canarias”, han sido las explicaciones de Marta.

Tras tres meses sin estar frente a frente, Dani le ha dado una sorpresa (porque ella no se lo esperaba) y ha acudido a este programa pos-isla. Al principio, Peñate ha sacado su genio y se ha enfadado un poco: “¿Por qué no me has avisado que venías?” le ha recriminado y Dani ha explicado por qué llevan tanto tiempo separados: “Yo sé que Marta necesitaba pasar un tiempo sola”. Ahora, los dos están dispuestos a dejarse llevar y ver si su romance sigue fluyendo o no.