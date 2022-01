Álvaro aceptó todo lo que dijo, pero también quiso expresar lo que sentía hacia su exsuegra: “Me dolieron muchísimo tus palabras en la isla y en el reencuentro. Yo te tengo un cariño que no lo sabe nadie y que vinieses así me dolió muchísimo (…) Me has tratado como a un hijo, me has abierto las puertas de tu casa y me has querido como la que más”.