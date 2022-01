Álvaro pensaba que ese trago no tendría que volver a vivirlo, pero en el reencuentro seis meses después ha tenido que enfrentarse cara a cara de nuevo a su suegra. Charo ha entrado en el salón en el que ya estaban Rosario y Álvaro muy enfadada y atacando a su exyerno: “ Eres un peliculero de mucho cuidado ”, le ha dicho, indignada por las lágrimas de Álvaro.

El joven de Elche estaba muy afectado por volver a ver a Rosario, a la que sigue queriendo y con la que no ha perdido la esperanza de retomar la relación. Pero Charo no se cree nada de lo que ha dicho: “ Lo conozco, son cuatro años de mentiras ”.

A Charo no le gustaría nada que su hija volviese con Álvaro y se lo ha dejado bien claro: “Me sabría muy mal que volviese con este individuo. Espero que no se den otra oportunidad. Mi hija no ha sido ni será nunca feliz al lado de él”.