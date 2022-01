Álvaro lo ha pasado muy mal desde que salió de 'La isla de las tentaciones'

Rosario se planteó volver con Álvaro tras el reencuentro seis meses después

Álvaro reconoce que se ha portado "fatal" con Rosario durante la emisión del programa

El reencuentro de Álvaro y Rosario seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’ conmovió a media España. Sus declaraciones de amor, pero a la vez que sepan que no pueden estar juntos porque no saben quererse bien nos puso la piel de gallina.

Este lunes han vuelto a verse en el debate, pero la situación entre ellos ha cambiado. Al menos, para Rosario, que estaba muy desilusionada con su exnovio. “Ese encuentro idílico ha estado muy lejos de lo que yo he vivido durante la emisión del programa. Se ha dejado llevar por la rabia y no me ha tratado bien”, afirmó.

Álvaro no lo negó. Es más, reconoció que estaba lleno de rabia por el dolor que le provocaba la emisión del programa en televisión y lo pagaba con ella: “Me he portado fatal, como el peor del mundo”.

La declaración de amor de Álvaro

Álvaro dijo que nunca ha sabido expresar sus sentimientos, pero en directo abrió su corazón y le dijo a Rosario todo lo que sentía: “Siento que la quiero, que la echo de menos, que quiero estar con ella. Hay veces que siento que la he perdido, pero no es lo que me gustaría. Me gustaría pedirle perdón por todos esos comportamientos que he tenido (…) Necesito estar contigo, Rosario, no puedo estar sin ti. Te necesito en mi vida, de verdad”.

A pesar de las bonitas palabras de Álvaro y que después del reencuentro incluso se hubiera planteado volver con él, la de Elche tiene muy claro que lo mejor es que no vuelvan a ser pareja: “Creo que quieres estar conmigo porque me tomas como una salvación. Eso es dependencia emocional, no es amor”.

La ruptura de Rosario y Suso

Rosario escogió abandonar ‘La isla de las tentaciones’ con Suso. Tuvieron mucha complicidad en Villa Paraíso y decidieron seguir adelante con su relación fuera del programa. Pero la vuelta a la realidad no fue como ellos pensaban: la de Elche seguía teniendo sentimientos por Álvaro y empezó a agobiarse. Al final, decidieron seguir cada uno por su camino.