Christofer, sobre la viralidad del "Estefaníaaa": "España es así, lo enfocan a ella pero no se dan cuenta de mi dolor"

La reacción de Christofer se convirtió en viral . Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y parodias. "España es así, se lo toma a risa y a mofa. Lo enfocan a ella y no a ese dolor que tuve. Ese es el peor día de mi vida. No sé cómo explicarlo. Es como si algo dentro de ti se rompe. Fue muy difícil. Fue como que algo dentro de mí se murió. Me quería morir ese día" , explicaba ante una Sandra Barneda que no podía contener las lágrimas.

"Gonzalo se quedaba conmigo despierto por las noches"

Christofer confesaba que recuerda al detalle todas las imágenes. Asimismo, abría su corazón sobre cómo se había sentido: "Como sufrí tanto ese día, me destrocé de tal manera que no podía más. Se hicieron los días, muy largos. No comía, no dormía... fue muy difícil. No quería dormir porque cada vez que me iba a la cama se me venían las imágenes. No quería irme a la cama. Ahí un compañero, Gonzalo, se quedaba conmigo hasta el final", revelaba.