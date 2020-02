Inédito: Todo lo que no vimos de la tensa hoguera de confrontación entre Christofer y Fani

Fani quiere quedarse en el programa para "seguir conociendo a Rubén"

Christofer cree que a Fani su relación no le llenaba economicamente

"Me he dado cuenta de que estaba buscando algo contigo y quizás no eres tú la persona adecuada para mí. Rubén no se ha enamorado de mí ni yo de él, pero estamos bien", le explicaba Fani a Christofer. "Eres la primera que no me deja tener amistad con chicas y yo a ti te he dado banda ancha para hacer lo que quieras. Tú eres la persona que me ha apagado a mí, me encerraste en una burbuja. Antes de ti, bailaba, cantaba, saltaba…", ha respondido él.

"¿Y por qué no has hecho eso con las chicas de la villa?", le ha preguntado Fani. "Por que desde que hemos llegado aquí no has parado de decirme no hagas esto, no hagas lo otro y yo por hacerte feliz lo he hecho", se ha defendido él.

Christofer cree que no puede darle a Fani lo que necesita debido a su economía

"No puedo darle a Fani lo que ella necesita porque no tengo una cartera detrás", ha asegurado Christofer. "Por ahí no", le ha advertido ella. "Cuando empecé con él estaba en paro".

Las razones de Fani para quedarse en la isla