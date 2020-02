Christofer se rompe hablando de su relación con Fani: "Le había pedido matrimonio"

En su entrevista con Sandra Barneda, Christofer no ha podido evitar las lágrimas al hablar de la hoguera de confrontación. "No me esperaba en ningún momento todo lo que me dijo. Tendrá muchas cosas malas y tendrá muchas buenas, pero una de las malas es que nunca busca el lado bueno de las cosas, siempre el malo. Nunca me ha valorado. Yo fui a la hoguera con ilusión de hablar las cosas, pensar que era una etapa que había pasado y perdonarla".