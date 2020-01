Christofer reacciona a las imágenes del acercamiento entre Fani y Rubén: "Me ha fallado como pareja"

Tras ver las imágenes del acercamiento entre Fani y Rubén, Christofer se ha venido abajo. "Me incomoda que estén en la piscina y ella lleve ese tipo de bikini. No me lo esperaba, siempre me recuerda que no haga lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que me ha fallado como pareja, nunca pensé que esto pasaría. Por ahí no paso", ha confesado.