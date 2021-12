A Zoe no le gustó nada esa decisión. Aunque sus compañeras pensaron que la alegraría alejarla de su chico, ella no lo vio así: “Yo creo que ponérselo a Jennifer es darle más protagonismo del que tiene”. Por eso ella escogió a Miriam, la chica que está poniendo en la cuerda floja la relación de Nico y Gal·la: “Prefiero que Nico no haga nada antes de hablar con Gal·la”, explicó Zoe, aludiendo a la hoguera de confrontación que la de Castellón ha pedido para intentar salvar su relación de pareja.