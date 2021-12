A Tania no le hicieron ninguna gracia las imágenes que vio de Alejandro y ella misma reconoce que no tiene nada claro. Por eso, ha decidido dejarse llevar y está encontrando en Stiven una buena compañía con la que sincerarse y contarle todo lo que le pasa por la cabeza con todo lo relacionado con su relación con Alejandro .

Tania ni confirma ni desmiente, algo que no hace ninguna gracia al soltero: “ Stiven me ha dicho que fuera clara con él en cuanto a sentimientos , pero necesito organizar mi cabeza, mis sentimientos y ya se verá”, dice ella.

Mas tarde, en la piscina, Tania se sincera sobre su relación con Alejandro: “ Mi novio no está actuando de la manera que yo esperaba . Pero lo más gracioso es que aunque lo viera llorando en la próxima hoguera y súper mal y arrepintiéndose, no sé si eso lo arreglará”, confirma. Por su parte, Stiven la consuela dándole un abrazo en la piscina.

“Stiven la verdad es que es un chico muy cariñoso y se pega todo el día dándome algún arrumaco y por qué no dejarme llevar y que me dé ese cariño que ahora mismo me falta”, dice Tania. Stiven es sincero y le confiesa que lo que está sintiendo por ella en el programa hacía mucho que no lo sentía por nadie: “Parece que estás diseñada para mí. La madre de mis hijos quiero que sea así. Me jode que no te valoren”.