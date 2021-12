Y ahí no quedó la noche, ya que después junto al resto de residentes de Villa Paraíso, decidieron calentar un poco más el ambiente con un juego de atrevimientos. Como no podía ser de otra manera, Rosario aceptaba el reto propuesto por Simone que consistió en aguantar durante un rato un hielo entre sus bocas.

Para terminar con la noche, Rosario y Suso se dieron un baño en la gigantesca piscina de la villa. Los dos dieron rienda suelta a la pasión y continuaron con el beso que habían dejado a medias un rato antes. Lo hicieron bajo la complicidad de Tania y Steven que estaban también en la piscina con ellos. “Suso ha dado un vuelco a mis sentimientos completamente. Me servirá no sé si para acabar con mi relación y empezar otra, no lo sé”.