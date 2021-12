En los capítulos anteriores de ‘La Isla de las Tentaciones’ vimos lo mal que lo pasaba Álvaro en su Hoguera tras ver las imágenes de Rosario. El comportamiento de su novia con otros solteros hundió a Álvaro, que no dejaba de llorar tras visionar lo que el programa tenía preparado para él.

Está claro que las horas en República Dominicana pasan como si fueran meses y por eso, ya podemos ver que Álvaro y Sabela no se esconden ni tienen reparo en besarse delante de todos sus compañeros sin ningún tipo de complejo.

El todavía novio de Rosario dice que su corazón está destrozado y que por eso le pide a Sabela muestras de que realmente está interesado en él: “No le voy a dar mi corazón a nadie, a sí que a ver qué me puede demostrar Sabela para que yo me abra más”, comentaba. Acto seguido les podíamos ver siguiendo con sus besos y arrumacos