David es el primer chico que Marina, Lola, Lucía, Lara y Claudia han expulsado de 'La isla de las tentaciones 3'. Tras pasar unos días con los solteros, las chicas notaron que con el gallego no surgía la chispa. Así que cuando Sandra Barneda les propuso expulsar a uno de ellos para que alguien nuevo entrase, ellas decidieron que David no continuase más .

"Ninguna de nosotras hemos conectado con esa persona. Es difícil porque también se coge cariño pero también aquí estamos para lo que estamos y queremos a alguien que nos pueda suponer algo . Y a las que estamos aquí que todavía no nos ha pasado nada, ponernos un poquito más a prueba", explicó Lucía en nombre de todas.

David se lo esperaba. Tuvo por parte de todas ellas y de sus compañeros una cariñosa despedida ya que, a pesar de todo, han hecho una piña. "La experiencia increíble. La gente y las chicas ya habéis visto que maravillosos todos y nada. He aprendido montón, he conocido mucha gente y me quedo con haber vivido esta experiencia", contaba sobre el buen rollo que hay en Villa Montaña.