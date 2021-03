Diego habló con Lola en la hoguera de confrontación y ella le prometió que no volvería a caer en la tentación

Lola se deja llevar con Carlos en su regreso a Villa Montaña... y acaba teniendo sexo con él

Diego cree que no podrá perdonar esta infidelidad a Lola

Diego se ha quedado sin palabras en su cuarta hoguera de 'La isla de las tentaciones 3'. El cantante y extronista había hablado con Lola en la primera hoguera de confrontación del reality para solucionar las cosas. Habían quedado en seguir viviendo la experiencia, pero Diego jamás pensó que Lola llegaría a tener sexo con Carlos.

Al llegar a la hoguera, Diego le contaba a Sandra Barneda que estaba dividido tras ver a su novia. "Por un lado quiero arreglar las cosas con ella y ser yo el que la perdone. Pero también tengo en mente todas las imágenes que he visto. No me hace gracia que haya estado con Simone y ahora con Carlos. Por otro lado estoy con un debate interno. Me gustaría estar bien con ella pero tengo otras cosas en mente que me dicen que no", explicaba.

Nada más ver que Lola ha seguido tonteando con Carlos, Diego ya se sintió decepcionado: "La verdad no entiendo nada. No sé qué tipo de producto le echan a esa piscina porque parece que cada vez que entra alguien se le va la cabeza. (...) No me esperaba para nada verla así", expresaba.

La persona con la que estaba no vale un duro (Diego)

Pero aún más dolido estaba al ver a su novia y al soltero besarse. Aunque se lo quiso tomar a risa delante de sus compañeros, la cara de Diego se desencajaba. "No me explico que haga eso pero que puede hacer lo que quiera. Yo no me imaginaba ver esto pero estoy muy agradecido de verlo. Al final llego a 'La isla de las tentaciones', veo que la persona con la que estaba no vale un duro para mí y aparte me llevo el cambio personal que consigo yo aquí de mi mismo", reaccionaba después.

Diego ve que Lola ha tenido sexo con Carlos

Habían más imágenes que Diego tenía que ver. Lola se ha dejado llevar tanto... ¡que ha tenido sexo con Carlos!