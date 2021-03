En el último programa de 'La isla de las tentaciones', Manuel y Fiama se dejan llevar por la pasión y terminan teniendo sexo en el baño de la villa. Aunque Lucía había asegurado que no iba a volver a llorar por su novio, estalla al ver estas imágenes. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", asegura marchándose de la hoguera. En la próxima entrega de 'La isla de las tentaciones 3', la gaditana pide una hoguera de confrontación. ¿Acudirá Manuel a la cita?