La discusión de Melyssa y Tom y los primeros en caer en la tentación, próximamente en 'La isla de las tentaciones 2'

"Te quiero, te quiero", le dirá Tom hasta la saciedad. "Me da igual. ¿Me ves la cara? Llevo 48 horas sin dormir. A mí ya no me tienes", le responderá ella muy enfadada. Aún con todo, Tom decidirá refugiarse en las solteras después de la tremenda discusión. Además, Melyssa se enfrentará a las consecuencias de haberse saltado las normas del programa.