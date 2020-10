El emotivo mensaje de Beltrán a los chicos de 'La isla de las tentaciones': "El sencillo arte de vivir juntos como hermanos"

No cabe duda de que en ‘La isla de las tentaciones’ se han deshecho muchas parejas. Sin embargo, en República Dominicana también s e han creado muchos vínculos afectivos y nuevas amistades. Tantas horas de convivencia en la Villa han llevado a solteros y parejas a formar una gran familia.

“ Hemos aprendido a volar como los pájaros , a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”. Con esta reflexión, el alicantino titulaba una fotografía en la que aparecía junto a Óscar, Guillermo ‘El largo’, Matías y Edu .

Las respuestas de los protagonistas no tardaron en aparecer. “¡ Gracias familia por todos esos momentos increíbles!”, escribía ‘El Largo’. “ ¡Equipazo! Se os quiere brothers ”, comentaba Edu. Óscar añadía el icono de un corazón y Matías hacía gala de su característico sentido del humor: “Me gusta que la frase acabe con esas cuatro letras”.

Así es la habitación de los solteros

En este vídeo exclusivo , Edu nos enseña una cara de Villa Playa , la mansión de las chicas, que no habíamos visto antes: las habitaciones de los solteros. Gracias a la visita guiada del soltero conocemos todos los entresijos de la fantástica vivienda en la que se hospedan las chicas y los solteros. Además, nos cuentan quién es el más desordenado .

Beltrán y Melodie

Melodie y Beltrán tuvieron un flechazo a primera vista. La novia de Cristian escogió al de Alicante asegurando que era el único de los solteros que se adecuaba a su prototipo. "Desde el primer momento me fijé en ti porque incluso en los ojos se te ven unos valores, que en el resto de chicas de la casa no veo", le aseguró él. "Estoy a gusto contigo y no quiero tener citas con otras chicas". ¿Abandonarán juntos el programa tras la hoguera final?