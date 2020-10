Marta Peñate se defiende de las críticas: "Esperad a escuchar la historia entera y podréis juzgarme"

En la última hoguera, Marta no pudo contenerse al ver las imágenes de quien había sido su pareja durante once años con otra chica. “A mí él me ha puesto los cuernos y no he ido a que nadie me coma la boca, ¡qué hipócrita! Pues mira se lo regalo, que se lo coma con papas”, brotaba. A continuación, Peñate se venía abajo y explicaba que no estaba triste por la infidelidad de su novio, sino por recordar todo lo que había hecho por él y éste no le había agradecido.