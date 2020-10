Las bonitas palabras de Patri Guimeras a Melyssa Pinto: "Gracias al dolor te has convertido en la mujer que eres hoy"

"Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de mie***. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?", brotó ella. "Tienes el corazón podrido y ella es una guarra asquerosa. Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo", aseguró marchándose sola del programa. Por su parte, Tom aseguraba que no se arrepentía de lo que había hecho. "No era feliz contigo, no estamos hechos para estar juntos, me arrepiento de haberte hecho daño, pero no de que pasase", intentó explicarse.